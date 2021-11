Cross international d'Allonnes : Jimmy Gressier, premier français vainqueur depuis 14 ans

Jimmy Gressier a remporté la course des As hommes du cross international d'Allonnes ce dimanche après-midi. Une performance inédite pour un Français depuis 2007.

Il a passé les deux tiers de la course seul en tête. Jimmy Gressier a remporté la 57e édition du cross international d'Allonnes le Nordiste de 24 ans a attaqué tôt, dans les côtes du bois de Chaoué, et "géré" le reste de la course pour devancer le Kényan Kosgei et l'Ethiopien Mamo.

Cette dernière course du week-end est l'une des seules à s'être déroulée sous la pluie, qui a rendu plus glissants les virages, nombreux. Une fois échappé, Jimmy Gressier en a profité pour ne pas prendre de risques dans ces passages. "Une petite fille dans le public m'a crié de prendre l'extérieur et elle avait raison ! Son conseil m'a fait gagner pas mal de mètres dans le dernier tour", remercie l'athlète.

A l'arrivée, il avait une marge suffisante pour se permettre de franchir la ligne à 4 pattes à la manière d'un lion, mascotte de son groupe d'entraînement. Jimmy Gressier tentera de confirmer sa bonne forme dans trois semaines aux championnats d'Europe, à Dublin.