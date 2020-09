L'édition 2021 du cross Ouest-France, au Mans, reportée à 2022 à cause du covid

"Ne dites pas que c'est annulé !", prévient Jacques Tuffière, le président d'Ouest Sports et Loisirs (OSL), organisateur du plus grand cross de France qui se tient chaque année au Mans depuis 1981. "Le cross Ouest-France est reporté, à janvier 2022". Toujours est-il que la manifestation qui attire chaque année des milliers de coureurs de tout âge et de tout niveau n'aura pas lieu en janvier prochain dans les bois de l'Epau, en raison du contexte sanitaire.

Les organisateurs ont préféré jouer la carte de la prudence et ne pas risquer une interdiction de dernière minute. Des courses connectées, dont les modalités seront précisées dans les prochains jours, permettront quand même aux plus mordus de se mesurer à la concurrence de mi-décembre à fin janvier. Mais il n'était pas possible de maintenir les quelque 50 courses habituellement organisées lors du cross. L'édition 2020 avait réuni plus de 10000 participants.