Cross Sud Ouest : jusqu'à 10.000 coureurs attendus à Gujan-Mestras ce weekend

De la course des As qualificative aux championnats d'Europe à Turin au challenge des entreprises en passant par un "bike and run" et une nouvelle course nature de 22 km, il y en a pour tous les âges et tous les niveaux pour cette 48 ème édition du cross Sud Ouest.

L'essentiel ne change pas : c'est de la course à pied en pointes sur terrain souple avec un départ, une arrivée et au milieu la fameuse butte, casse-pattes de Chante-Cigale.

Parmi les nouveautés cette année, tout de même, l'officialisation de la course "bike and run", une épreuve en duo avec un participant qui court l'autre qui fait du vélo. Autre originalité : le "laser run cross" qui mélange course-à-pied et tir au pistolet laser, un peu comme du biathlon sans neige et sans skis. Et puis pour celles et ceux qui sont friands de longue distance : une course nature de 22 kilomètres le long du sentier du littoral et des ports ostréicoles.

Il est toujours possible de s'incrire pour aller courir ce weekend à Gujan-Mestras : jusqu'au mercredi 23 novembre 20h00 sur le site internet du cross Sud Ouest ou directement sur place une heure avant le départ de sa course.

Pour la récupération des sportifs il y aura des huîtres à l'arrivée. Les ostréiculteurs de Gujan-Mestras ont offert 500 kilos de coquillages aux organisateurs.

