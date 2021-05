Cyclisme : Julian Alaphilippe futur papa fait l'impasse sur les JO de Tokyo

Julian Alaphilippe et sa fiancée Marion Rousse attendent un heureux événement cet été

Si Julian Alaphilippe n'en a pas fini avec les succès et les podiums, sa plus belle victoire d'homme est programmée pour cet été. Le Bourbonnais va devenir papa pour la première fois. Un sacré dilemme pour celui qui devait être le leader de la sélection française fin juillet aux Jeux Olympiques à Tokyo.

Le champion du monde a fini par trancher. Il l'a annoncé ce vendredi sur les réseaux sociaux depuis la Sierra Nevada en Espagne, où il effectue un stage en altitude pour préparer le Tour de France. "Bonjour à tous, je vous informe après avoir longuement réfléchi , en accord avec le sélectionneur de l’équipe de France et mon équipe Deceuninck Quick step, ne pas être candidat à une sélection pour les prochains JO de Tokyo." annonce Julian Alaphilippe sur son compte Instagram, "c’est une décision personnelle et mûrement réfléchie. Des objectifs de fin de saison ont été définis et dans ce sens des choix doivent être faits. Je serais très fier de porter le maillot de l’équipe de France pour les prochains championnats du monde . Je souhaite bien évidement le meilleur pour l’équipe qui sera alignée à cette occasion. À bientôt"

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



La course en ligne des Jeux Olympiques est programmée le samedi 24 juillet, soit six jours seulement après l'arrivée du Tour de France. Lors de la dernière olympiade en 2016 à Rio, Julian Alaphilippe avait manqué d'un rien de monter sur le podium. Il avait terminé quatrième de la course en ligne au Brésil. Mais le futur papa aura sans doute l'occasion d'aller glaner d'autres victoires d'ici la naissance de son premier enfant.