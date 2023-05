Cyclisme : l'équipe féminine nordiste Cofidis fête sa première victoire

La cycliste Valentine Fortin a le cœur en fête, et elle a de quoi ! A 24 ans, elle a remporté ce mercredi 12 mai sa première victoire lors de la deuxième étape du Bretagne Ladies Tour. En s'imposant au sprint, el elle permet à son équipe nordiste Cofidis d'enregistrer, elle aussi, sa première victoire de la saison.

ⓘ Publicité

Sur les réseaux sociaux, l'équipe Cofidis se réjouit de cette bonne nouvelle et souligne le travail de Martina Alzini et de la Nordiste Victoire Berteau lors de la course : "L’investissement de Victoire Berteau et de Martina Alzini ont permis de mettre Valentine Fortin dans les meilleures dispositions".