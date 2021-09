Cyrille Carré remet en jeu son titre de champion du monde de marathon en canoë-kayak à Pitești en Roumanie. Champion de France du marathon en monoplace et biplace il y a trois semaines à Vernon, champion d'Europe en 2019 à Decize sur la distance de 29,8 km, médaillé d'argent cette année à l'Euro en Russie, le licencié de l'OCKA s'est bien préparé.

France Bleu Auxerre : Vous sentez-vous favori ?

Cyrille Carré : Je vais faire partie des favoris mais il y a huit bateaux à pouvoir jouer le podium. Côté préparation, le 1000 mètres demande énormément de capacité aérobique (la capacité des poumons, du cœur et de l'appareil circulatoire à acheminer l'oxygène aux muscles sollicités pendant l'activité physique, ndlr) et de volume d'entrainement, ce qui nous permet sur le marathon de trouver nos marques avec une préparation spécifique. J'ai eu trois mois depuis juin pour rebasculer sur la distance du marathon et créer les adaptations physiologiques spécifiques à la longue distance et tenir deux heures de course. Vous n'avez pas été sélectionné aux JO de Tokyo en sprint cet été en kayak biplace avec Étienne Hubert... Vous n'avez pas non plus été retenu pour les Mondiaux de sprint au début du mois.....

Ces mondiaux vous permettent-ils de mieux digérer la déception de ne pas avoir été retenu notamment aux JO de Tokyo ?

C'est un objectif qui est autre que j'avais déjà en tête. Je ne peux pas dire que çà me permettra de mieux digérer. C'est un événement à part. Peut-être que çà m'aidera à digérer mais pour moi c'est bien distinct. J'avais déjà l'objectif de venir au marathon après les jeux et de tenter de conquérir le titre.

Vous voulez apporter votre contribution à la Fédération Française de canoë-kayak, ça consisterait en quoi ?

Je leur ai proposé mon aide, en participant à un groupe de réflexion pour trouver un mode de sélection qui ait plus de bon sens. Le bon sens ce serait que les athlètes puissent se retrouver et pouvoir se dire "ok, là je sais quel est le deal pour être sélectionné sur telle compétition". J'aimerais partager l'expérience que j'ai eu. Il faudrait mettre en place un processus de recrutement qui anticipe toutes les problématiques auxquelles on peut être confronté comme je l'ai été au mois de mai.

En avez-vous terminé avec votre carrière en équipe de France, ou pensez-vous qu'une belle prestation ce week-end pourrait vous rouvrir les portes ?

Cela ne dépendra pas du résultat de ce week-end. Cela dépendra de mon envie déjà et des modes de sélection futurs. Il y a aussi la question de l'olympisme. Il faudra que je m'étalonne pour savoir si je peux être performant.