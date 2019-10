Cyrille Carré devient champion du monde de canoë-kayak

Le kayakiste auxerrois Cyrille Carré est devenu champion du monde de la course courte lors des mondiaux de marathon qui se déroulent en Chine.

Mailly-la-Ville, France

C'est une médaille de plus dans un palmarès déjà bien fourni : le kayakiste icaunais de l'OCK Auxerrois Cyrille Carré a remporté ce matin la course courte des championnats du monde de marathon de canoë kayak. Une compétition qui se déroule en Chine.

Le sportif de Mailly La Ville s'est imposé sur les 3 600 m de l'épreuve devant un autre français Jérémy Candy. Il s'agit d'une course de 3600 mètres avec deux portages où les concurrents doivent sortir du bateau, le porter en courant et retourner à l'eau.

Capture d'écran youtube - Planet Canoe -

Il y a 3 mois, Cyrille Carré avait été sacré champion d'Europe sur la distance.

Samedi, l'Auxerrois entrera en piste pour une autre épreuve : la course longue du marathon. Une distance de 29,8 km. Le départ sera donné à 8h30, heure française.

Revivez la course de Cyrille Carré. Sa course débute à 6 heures et 10 minutes environ :