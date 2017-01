Dakar 2017 : le Bourbonnais Xavier De Soultrait vainqueur.... mais pénalisé !

Le pilote moulinois s'est adjugé lundi la première spéciale du rallye-raid à Resistencia en Argentine, avant d'être déclassé. De Soultrait à été pénalité d'une minute pour avoir volontairement commis un excès de vitesse dans la traversée d'un village.

Attaquer un rallye en remportant le premier gros rendez-vous. Voilà une mise en action idéale pour le pilote bourbonnais Xavier De Soultrait, qui dispute son 4ème Dakar. Il s'est montré le plus rapide des 144 motards engagés, au guidon de la Yamaha de la Team Viltaïs. Le Moulinois a bouclé les 39 km en 28 minutes et 20 secondes. Il a devancé l'Espagnol Juan Pedrero Garcia de deux secondes et l'Américain Ricky Brabec de 14 secondes. Une première victoire donc, mais accompagnée d'une sanction dans la soirée. Le Bourbonnais a intentionnellement roulé trop vite dans la traversée d'un village. Résultat : une minute de pénalité. L'objectif était de ne pas ouvrir la piste mardi au départ de la 2ème étape. Faire la trace à ses adversaires n'est pas idéal, lorsqu'on joue le classement général. Xavier De Soultrait est non seulement rapide et aussi stratège.

je veux gagner le Dakar... Et pourquoi pas cette année... Xavier De Soultrait

L'an dernier, le pilote auvergnat avait été contraint à l'abandon après avoir cassé son moteur. La 2eme étape a lieu ce mardi entre Resistencia et San Miguel de Tucuman. Au menu : 803 km, dont 275 de spéciales.