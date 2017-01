Dakar 2017 : les sportifs gardois satisfaits de leurs parcours

En auto, l'alésien Romain Dumas termine 8e du Dakar 2017. En moto, Michaël Metge se classe 14e et son frère Adrien est 22e.

Stéphane Peterhansel a remporté samedi son 13e Dakar, à l'issue de la 12e et dernière spéciale du Dakar 2017, à Rio Cuarto, en Argentine, devant ses coéquipiers chez Peugeot Sébastien Loeb et Cyril Despres. Nos sportifs gardois sont derrière mais ils sont satisfaits de leurs parcours durant cette édition 2017 compliquée. En auto, l'alésien Romain Dumas termine 8e. En moto, Michaël Metge se classe 14e et son frère Adrien est 22e.

Les frères Metge, le Dakar dans le sang

C'était seulement le deuxième Dakar pour Adrien Megte. A l'arrivée, il s'est dit fier d'avoir réussi à terminer le Dakar, fier aussi de concourir sur une moto "du coin" (Sherco). " C'est une fierté car j'ai vu les débuts de cette marque. Ils sont installés juste à 50 kms de chez moi. En dix ans, Sherco a beaucoup progressé et je compte bien revenir l'année prochaine sur la même marque", raconte Adrien Metge. En moto, le gardois termine ce Dakar à la 22e place.

"Fier qu'on ait terminé tous les deux le Dakar. Avec mon frère, on ne s'est quasiment pas vu mais là on va avoir du temps à la maison pour parler de tout ça... on habite à 50 mètre l'un de l'autre", Michaël Metge

Son frère, Michaël, est mieux classé, 14e. "On ne s'est pas beaucoup vu durant le Dakar mais je suis fier qu'on soit arrivé au bout ensemble. On a bien progressé, pris de l'expérience, le résultats est un peu décevant mais il faut accepter les aléas de la course. On ne s'est quasiment pas vu mais là on va avoir du temps pour parler de tout ça", nous confie Michaël Metge. On retrouvera les frères Metge l'année prochaine, pour de nouvelles aventures sur le Dakar.