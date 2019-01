Dakar 2019 : après une troisième victoire d'étape, "tout est possible" pour Sébastien Loeb

Cette fois, Sébastien Loeb n'a pas flanché. Dans les dunes péruviennes, entre Arequipa et San Juan de Marcona, le pilote alsacien (Peugeot) signe sa troisième victoire sur le Dakar 2019, dimanche 13 janvier, à l'endroit même où il avait dû jeter l'éponge l'an dernier, contraint à l'abandon.

Au classement général, Sébastien Loeb occupe désormais la deuxième place, à 37 min 43 sec du leader Nasser al-Attiyah (Toyota), et devant Stéphane Peterhansel. "Tout est possible, a commenté l'Alsacien à l'arrivée. Personne n'est à l'abri de se 'tanker' dans les dunes. C'est compliqué pour tout le monde, et tout peut arriver."