Dakar 2019 : le motard bourbonnais Xavier de Soultrait rêve de podium

Le Moulinois, pilote officiel Yamaha, va s'élancer pour la 6e à la fois dans le plus mythique des rallyes raid désormais disputé en Amérique du Sud. de Soultrait est plus ambitieux que jamais. Début de réponse ce dimanche au Pérou.

Le Dakar 2019 sera 100% péruvien cette année. Les concurrents s'élanceront ce dimanche pour une arrivée le 17 janvier. A condition d'aller au bout. Ce qui n'avait pas été le cas pour Xavier de Soultrait lors de la précédente édition. Après avoir passé la première semaine de course en embuscade en cumulant les places d'honneur, le pilote moulinois était classé 6e au matin de la 8e étape. Mais il avait lourdement chuté entre Uyuni et Tupiza en Bolivie. Bilan : un coude fracturé, une évacuation par hélicoptère à l'hôpital de La Paz et un rêve qui s'envole en fumée.

Cassé - Réparé 🛠

Simple - Basique 🎶 pic.twitter.com/yOmRv4UH2i — Xavier de Soultrait (@Soultrait) March 11, 2018

Un accident qui l'a contraint à ne pas remonter sur une moto pendant près de trois mois. De quoi ronger son frein et aiguiser son appétit. Xavier de Soultrait, un des trois pilotes officiels Yamaha, a les crocs : "L’an dernier, j’étais en embuscade et j’ai fait une erreur bête. Tout est réuni pour être ambitieux. Le matériel, la moto, l'équipe... Je suis prêt." Le Bourbonnais ne veut pas se contenter d'une place d'honneur pour cette édition 2019 : "J'ai gagné en expérience. L'objectif est d’être sur le podium du Dakar et pourquoi pas le gagner. Je me suis préparé pour y arriver."

Ambitieux et fougueux, Xavier de Soultrait a entamé sa saison préparatoire estivale par une chute, heureusement sans gravité, au Chili. Comme pour lui rappeler qu'un rallye n'est jamais un long fleuve tranquille. Il faut parfois se canaliser et compter aussi sur la chance. Pour preuve, il a ensuite cassé son moteur lors du rallye du Maroc et a dû également abandonner lors de l'étape mondiale au Pérou, "à cause du mal de mer dans les dunes". Un pays qui lui a pourtant laissé ses meilleurs souvenirs de Dakar. On ne demande qu'à le croire...

Septembre 2018 : Xavier De Soultrait dans les dunes péruviennes © Maxppp - Ernesto Arias

Xavier de Soultrait et le Dakar