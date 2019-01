Dakar 2019 : les défis de Sébastien Loeb

Sébastien Loeb est dans les starting blocks pour la première étape du Dakar demain entre Lima et Pisco au Pérou (247 km). L'Alsacien s'aligne pour la quatrième fois de sa carrière sur ce mythique rallye-raid, mais la première en tant que concurrent privé. Les trois années précédentes, il faisait parti du team officiel de chez Peugeot mais le constructeur s'est retiré. Cette année, Sébastien Loeb ne fait pas forcément partie des favoris sur le papier.

Du sable, Sébastien Loeb va en voir au Pérou pour le premier Dakar qui se réalisera dans les limites d'un seul pays. Un Dakar 100% sable donc, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour l'Alsacien qui n'est pas à l'aise dans les dunes. L'an dernier, sa voiture a atterri dans un trou. Dans le choc son co-pilote Daniel Elena a été blessé au coccyx, ce qui les a contraint à l'abandon. Cette année, ce sera encore plus technique prévient le directeur de l'épreuve.

Autre gros changement : Sébastien Loeb roulera avec une Peugeot, une 3008 Maxi, mais sans soutien du constructeur qui s'est retiré. L'Alsacien a rassemblé des sponsors et fait parti d'un team privé, ce qui signifie moins de mécaniciens et d'ingénieurs à sa disposition.

Il ne s'est pas non plus beaucoup entraîné avant d'arriver au Pérou : 150 kilomètres tout au plus mi-décembre dans les dunes à Abu Dhabi... Mais, on le sait, Sébastien Loeb a un mental hors norme. Sa motivation est intacte et il a déjà trois Dakar au compteur, ce qui devrait lui permet de contourner certains obstacles.