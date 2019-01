Dakar 2019 : une victoire d'étape et des regrets pour le pilote moulinois Xavier de Soultrait

5ème de ce Dakar 2019 🇫🇷🍾😃

Merci à tous pour votre soutien



P5 of Dakar 2019 🇫🇷🍾😃

Thanks all for your support@yamaharacingcom@yamahamotorfr @yamahamotoreu@DakarRally#RevsYourHeart #Dakar2019#PhilipsAutomotiveLighting#PhilipsforXavier#Siffertpic.twitter.com/LROsrqkroO