Dakar 2020 : Olivier Pain termine meilleur Poitevin

Le Dakar 2020 a pris fin ce vendredi en Arabie Saoudite. C'est l'heure du bilan pour nos Poitevins et nos Deux-Sévriens. Olivier Pain, 33ème, est le meilleur Poitevin au classement général.

C'est l'heure du bilan pour nos pilotes auto et moto des Deux-Sèvres et de la Vienne présents sur le Dakar. Coté abandon, Guillaume Chollet a dû déclaré forfait lors de la troisième étape moto. Le Deux-Sévrien a abandonné après une chute lors de la troisième étape, où il avait heurté un buisson. La deuxième en trois jours, car il était également tombé lors de la première étape.

Jeremy et Gregory Croizon ont eux abandonné lors de la première étape SSV pour leur première participation. Victimes d'un enchaînement de problèmes mécaniques, les deux frères, ont ensuite subi une casse moteur, qui a mis définitivement fin à leur parcours. Quant à Yves Tartarin, il a mis fin à son parcours lors de la sixième étape auto.

Pour leurs premières participations en moto, Jérôme Denibaud et Guillaume Simonnet se classent 78ème et 84ème. Les deux pilotes étaient accompagnés d'Olivier Pain, qui, dans l'assistance, ne jouait pas le classement général. Le Niortais s'est pourtant classé à la 33ème place. Charlie Herbst, qui avait abandonné lors de la septième étape l'an dernier pour sa première participation, a terminé l'épreuve en se classant 43ème. Cependant, il a connu une petite frayeur lors de la sixième étape. Lancé à haute vitesse, le Français a percuté le vainqueur en quad de ce Dakar, Ignacio Casale. Heureusement, plus de peur que de mal. Quant au motard poitevin Philippe Gendron, il a terminé 45ème.