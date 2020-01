Dakar 2020 : l'Espagnol Carlos Sainz (Mini) remporte la course pour la troisième fois

Aux commandes de la course depuis la troisième étape, l'Espagnol Carlos Sainz (Mini), 57 ans, a remporté vendredi son troisième rallye Dakar, le premier à se dérouler en Arabie saoudite. Vainqueur en 2010 et 2018, il a devancé le tenant du titre, le Qatarien Nasser al-Attiyah (Toyota), de 6 min 21 sec et le Français Stéphane Peterhansel (Mini) de 9 min 58 sec au terme des 7.800 km de course. Carlos Sainz a remporté quatre des 12 étapes de cette édition 2020.

Après l'Afrique et l'Amérique du sud, le Dakar, plus grand rallye-raid du monde, a changé de décor cette année en s'installant en Arabie saoudite, un choix qui a suscité la controverse en raison des manquements du pays sur la question des droits de l'Homme. La course doit rester dans la région pour les quatre prochaines années au moins.