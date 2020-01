Dakar 2020 : le motard Philippe Cavélius dans le top 50

Metz, France

Philippe Cavélius touche au but. Le motard du Ban Saint Martin est arrivé au bout de son 7e Dakar. Dans le désert saoudien, le quinquagénaire mosellan a terminé à la 47e place du général. C'est son meilleur classement depuis ses débuts sur cette épreuve.

Inscrit aussi dans catégorie malle-motos, c'est à dire sans assistance humaine et technique, Philippe Cavélius a fini 7e. " J'ai évité les chutes et les petits bobos, et j'étais bien préparé ! ".

Ce prothésiste dentaire sera de retour au boulot dès lundi. Il ne sait pas encore s'il repartira pour un nouveau Dakar en 2021 !