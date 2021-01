Dakar 2021 : la Girondine Sara Jugla s'accroche

Plus jeune pilote moto de cette 43ème édition, Sara Jugla découvre la difficulté d'une épreuve à laquelle elle rêvait de participer. Et se surpasse pour aller le plus loin possible.

Pour Sara Jugla, chaque jour passé est une victoire. Victoire contre elle-même et contre les pièges du désert saoudien. A 28 ans, la jeune femme de Lesparre-Médoc, qui fait de la moto depuis l’âge de 5 ans, dispute son premier Dakar.

Entorse du pouce et nuits trop courtes

Un rêve, pour lequel elle a fait beaucoup de sacrifices notamment financiers, et qui s’est vite heurté à la réalité. Des chutes dans la rocaille qui lui valent une entorse du pouce dès la première étape, des dunes de sable mou, l’obligation de pousser du haut de son mètre 60, les 170 kilos de sa machine, des arrivées en pleine nuit après 15h de course et parfois des larmes d’épuisement et de joie mêlés.

Ils sont l'ombre de la moto quand je suis au milieu de nulle part.

Une galère que Sara Jugla partage avec son équipe d'assistance et aussi tous les amis restés en Gironde et qui la soutiennent depuis le début sur les réseaux sociaux.

"Rien que de l'évoquer, j'en ai les larmes aux yeux, confiait-elle avant de le départ. On est tout seule sur la moto mais ils sont l'ombre de la moto quand je suis au milieu de nulle part."

Sara Jugla espère emmener le dossard 102 jusqu'à l'arrivée. © Radio France - Jean-Pierre Blimo

Autre soutien, trouvé en chemin, celui d’Alexandre Bispo, pilote avec qui elle vit l’enfer de ces premières étapes. Le duo se soutient physiquement et moralement. Pour ne pas craquer.

Piégés par la nuit et les dunes ce jeudi lors de la 5ème étape, le duo a dormi à la belle étoile au pied des motos. Sara Jugla est repartie au lever du soleil pour rallier l’arrivée à Al Qaisumah et enchaîner avec une nouvelle étape. Une 6ème étape raccourcie d'une centaine de kilomètres par les organisateurs. De quoi, peut-être, lui donner la force de de tenir jusqu'à samedi et une journée de repos qu'elle attend sans doute un peu plus que les autres.