Dakar 2021 : Mika Pisano pas récompensé de ses efforts

Sa mécanique lui aura joué quelques vilains tours tout au long du rallye, jusque dans l'avant dernière épreuve spéciale. Mika Pisano s'envole. Les chronos s'affolent. Et s'il parvenait à signer sa plus belle performance sur cette épreuve mythique mais ô combien difficile? Il est en passe de le faire. Il est tout proche du top 10. Mais sa suspension casse à une centaine de kilomètres de la ligne d'arrivée. Et avec elle s'envole définitivement tout espoir de revenir dans le top 15 au scratch. Dommage pour le pilote ajaccien qui a démontré une fois encore qu'il était bourré de talent. Et sans cette mécanique capricieuse, nul doute qu'il aurait réalisé un Dakar de rêve.

Mais le rêve sera pour une autre fois. Son aventure s'achève ainsi pour cette année 2021. Mais il a fait néanmoins le plein d'expérience. Et c'est incontestablement encore plus fort qu'il reviendra l'année prochaine.