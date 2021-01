Dakar 2021 : une nouvelle édition en Arabie Saoudite "plus technique mais aussi plus sûre"

L'édition 2021 du rallye Dakar s'élance ce dimanche 3 janvier en Arabie Saoudite pour la deuxième année consécutive. Une formule que les organisateurs décrivent "plus technique mais aussi plus sûre".

Longtemps menacée en raison de l'épidémie de coronavirus, la 43e édition du Dakar débute bien ce dimanche 3 janvier. Pour la deuxième année consécutive, la mythique course se déroulera en Arabie Saoudite dans une formule qui se veut "plus technique mais aussi plus sûre", expliquent les organisateurs.

Les 555 concurrents des différentes catégories de véhicules partent de Jeddah dans l'ouest du pays pour une course de plus 7.500 kilomètres divisée en 12 étapes. Après avoir été organisé pendant 10 ans en Amérique du Sud, le Rallye Dakar se déroule en Arabie Saoudite depuis 2020. L'édition de cette année reprendra une partie de ce qui fait le succès de celle de l'année dernière, sauf concernant le tracé du parcours, inédit à 90% selon l'organisateur.

Malgré les critiques concernant la politique du royaume en matière de droits humains, l'Arabie saoudite sera de nouveau le décor de cette caravane hétéroclite composée d'autos, de buggys, de motos, de camions mais aussi de quads et de SSV (gros quads avec commandes de voiture).

"Nous nous inscrivons dans un programme de développement de l'Arabie saoudite qui va vers plus d'ouverture. Et nous ne sommes pas les seuls à être venus ici, le foot, la Formule E, la boxe et l'année prochaine la Formule 1, ont aussi choisi le royaume saoudien. Nous pensons qu'il est plus utile de venir et de faire parler de ce qui s'y passe que de rester loin en critiquant" avait expliqué David Castera, le directeur du Dakar.

Le tracé 2021 est une immense boucle au départ et à l'arrivée de Jeddah, la grande ville côtière de l'ouest du pays. Elle s'étend à l'est vers Ryad la capitale, puis met le cap au nord vers Sakaka avant de revenir sur les rives de la Mer rouge.

Plus d'exploration

Les organisateurs ont privilégié des itinéraires "dédiés à l'exploration" en limitant "la longueur des secteurs les plus roulants sur lesquels les différences sont uniquement liées à la puissance des véhicules". Une mesure qui devrait remettre l'endurance et la gestion des véhicules au coeur du rally-raid. Ils espèrent aussi qu'elle permettra de diminuer la vitesse globale, notamment des motos. Car les motards sont les plus exposés en cas de chute. Deux d'entre eux, dont le très expérimenté Portugais Paulo Gonçalves, ont trouvé la mort lors de la précédente édition. Pour éviter ces drames, les gilets airbag deviennent obligatoires à l'instar de ce qui se fait en MotoGP. Et les zones les plus dangereuses seront signalées par les GPS des concurrents afin qu'ils réduisent leur allure.

Moins de vitesse, mais plus de suspense selon la direction du Dakar. Depuis le prologue à Jeddah, nouveauté 2021 qui déterminera l'ordre de départ des concurrents, jusqu'à la 11e et avant-dernière étape qui sera "extrêmement difficile, la plus dure peut-être avec 500 km de spéciale dont 100 km de dunes et où tout sera possible" se réjouit Castera. De quoi sans doute réitérer le dénouement de 2020 quand Carlos Sainz avait remporté la compétition en patron, mais avec des écarts de chronos très serrés avec ses poursuivants Nasser Al-Attiya et l'infatigable Stéphane Peterhansel, recordman du nombre de victoires toutes catégories confondues.

Loeb le retour

Côté plateau Sébastien Loeb fait son retour, pour son 5e Dakar, lui qui ne l'a jamais remporté. "Je viens pour me battre pour les premières places avec une voiture pensée pour la performance et qui ressemble un peu à une auto de WRC. J'espère qu'on sera fiables et qu'on pourra participer à la bagarre", a-t-il déclaré dans une courte apparition vidéo pendant la présentation. Le nonuple champion du monde des rallyes sera au volant d'une voiture prototype développée par l'écurie britannique Prodrive. Il complètera l'équipe BRX, aux côtés de l'Espagnol Nani Roma.

Le nombre de concurrents et d'équipages est resté stable même s'il y a moins de motards, déplore Castera. L'épidémie de Covid-19 a forcé certains amateurs à différer leur participation.

Sur le front du coronavirus justement, ASO n'a pris aucun risque en s'inspirant du protocole sanitaire de la F1 : 48 heures d'autoconfinement en arrivant pour tous les participants présents, pilotes, techniciens ou médias, tests PCR obligatoires et renouvelés.

Une nouvelle catégorie fait son entrée, qui se veut un hommage aux racines, le Dakar-Classic, avec son propre parcours basé sur la régularité. Ici, seulement des véhicules historiques des années 1980 ou 1990 sont autorisés.

Pour l'avenir, David Castera affirme réfléchir à un Dakar plus écologique. "On est obligés de suivre ce qui se passe dans le monde, avec la généralisation des motorisations dites vertes, comme les moteurs hybrides ou électriques". Mais le quadragénaire à la tête du Dakar mise plutôt sur la technologie hydrogène et voudrait parvenir à un paddock utilisant à 100% ce type de motorisation en 2030.