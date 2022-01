Dakar 2022 : Adrien van Beveren s'empare de la place de leader

Le motard hazebrouckois s'est emparé ce dimanche de la première place du classement moto. 11ème de l'étape à 11' et 50 secondes du vainqueur du jour le chilien Nacho Cornero, il a profité des mésaventures de ses adversaires Sanders, Walkner et Sunderland qui le devançaient au général.

Adrien Van Beveren n'avait plus mené le Dakar depuis 2018. Encore une fois sur cette étape, le pilote Yamaha a cherché à minimiser la prise de risque. Et ce choix s'est avéré une nouvelle fois payant puisque plusieurs de ses adversaires au général n'ont pas connu la même réussite.

Les larmes d'Adrien Van Beveren quand il découvre le classement général Copier

Les 3 premiers du général au tapis

Daniel Sanders, pilote australien de Gas Gas, a chuté ce dimanche sur la liaison de l'étape 7 entre Riyad et Al Dawadimi. Blessé au bras gauche, il a été évacué vers un hôpital et n'a pas pris le départ de la spéciale. Il était 3ème du général.

Le britannique Sam Sunderland, l'ancien leader et coéquipier de Daniel Sanders, et son dauphin Matthias Walkner, sur KTM, se sont de leur côté perdus dans le désert. Ils ont abandonné respectivement 13 et 10 minutes à Van Beveren.