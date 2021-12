Dakar 2022 : le parcours complet de la 44e édition

L'édition 2022 du rallye Dakar s'élance ce dimanche 2 janvier en Arabie Saoudite pour la troisième année consécutive. Au programme : un prologue et 12 étapes sur 8.375 km dont 4.258 km de spéciales.

L'édition 2022 du rallye Dakar s'élance ce dimanche 2 janvier de Jeddah en Arabie Saoudite pour la troisième année consécutive. L'arrivée est prévue le 14 janvier, après une boucle de deux semaines. Au programme cette année, comme l'an passé : un prologue (étape 1A) et 12 étapes sur 8.375 km dont 4.258 km de spéciales. Cette 44e édition compte 1.065 concurrents, dont 60 femmes, de 63 nationalités différentes. 196 Français doivent prendre le départ dont Sébastien Loeb, Xavier de Soultrait, Stéphane Peterhansel ou encore Axel Allétru, premier pilote paraplégique à avoir gagné une épreuve en 2020. 578 véhicules sont attendus dont 149 motos, 97 autos, 21 quads, 58 camions mais aussi 148 véhicules Dakar Classic.

Après les vérifications techniques et administratives, les concurrents disputeront dès ce 1er janvier une étape entre Djeddah-Ha'il (834 km, 19 km de spéciale), qui déterminera l'ordre de départ du lendemain. Nouveauté cette année, le vainqueur de ce sprint aura "le choix du roi" et décidera de sa position.

Véhicules hybrides et électriques

Autre innovation, une catégorie regroupant des véhicules hybrides ou 100% électriques a été créée. L'écurie allemande Audi notamment, a confié le volant de l'une de ses trois voitures électriques au champion Stéphane Peterhansel. Le Haut-Saônois qui compte 14 victoires à son palmarès participe pour la 34e fois au rallye Dakar. Un challenge : "On sait que tout est en train d'évoluer très vite au niveau des nouvelles technologies et de l'énergie", a-t-il confié à France Bleu. "Rouler avec une voiture électrique est très intéressant et au moins, j'aurai vu ça de mes yeux. De mes mains, j'aurai touché une voiture, conduit une voiture, je pourrai juger de, peut-être, ce qui va être l'avenir de la compétition en rallye tout terrain".

Le parcours du Dakar 2022 © Visactu