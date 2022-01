Dakar 2022 : le pilote loirétain Frédéric Chesneau raconte son rallye, en équipe avec son frère

Ils avaient l'habitude de voir passer le Dakar, voilà qu'ils y participent pour la deuxième année consécutive. Les frères Chesneau, originaires de Vennecy dans le Loiret, forment à eux deux l'équipe FS. "On fait parti de ces orléanais qui ont vu passer le Dakar quand on avait une vingtaine d'années", se souvient Frédéric Chesneau. Lui, habite toujours dans le Loiret, à Châteauneuf-sur-Loire, alors que son frère aîné, Stéphane, s'est installé à La Réunion. "Maintenant, on a une cinquantaine d'années et pour nous ça avait toujours été rêve de participer à cette aventure extrême." En 2021, le rêve s'est concrétisé : les deux frères ont embarqué à bord de leur SSV, un véhicule léger, pour naviguer sur les dunes d'Arabie Saoudite. Ils ont terminé à la 23e place de leur catégorie.

30e au classement à mi-parcours

Pour le moment, l'édition 2022 du rallye se passe plutôt bien pour l'équipe FS. A l'issue de l'étape 6, qui se termine à Riyad, la capitale d'Arabie Saoudite où les pilotes ont pu profiter d'un jour de repos ce samedi, les deux frères sont 30e au classement de leur catégorie. "Les six premières étapes se sont plutôt bien déroulées, on a même terminé 11e sur l'étape 3, c'est bien, ça montre qu'on a du potentiel et qu'on peut encore avancer", explique Frédéric Chesneau. "On était plutôt bien jusqu'à la quatrième étape où on a eu un gros problème mécanique, on a cassé le bras arrière de notre SSV [leur véhicule]." Résultat, les deux frères ont perdu quatre heures, le temps de réparer les dégâts.

Pour cette deuxième semaine, et pour parcourir les 3.000 kilomètres restant, "l'objectif c'est de ne pas casser de pièces sur le véhicule et de grapiller quelques places". Les loirétains espèrent faire aussi bien que l'an dernier. "Pour nous ce serait une satisfaction", s'enthousiasme Frédéric Chesneau. "Devant, ce sont les grosses écuries, ce sont des professionnels, c'est extrêmement compliqué d'aller chercher les quinze premières places." Surtout, pour les deux pilotes, l'objectif est de terminer la course. "C'est pas une mince affaire, parce qu'il faut mêler la vitesse et la sécurité, et ça c'est pas toujours facile !"

Et les frères Chesneau peuvent compter sur leur complémentarité pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Ils alternent d'ailleurs entre les postes de pilote et co-pilote un jour sur deux. Pilote d'avion, Frédéric a fait partie de l'équipe de France de voltige entre 1999 et 2008, il a même été sacré champion du monde en 2002. "Moi j'aime beaucoup la navigation, Stéphane a toujours été très fort en pilotage", explique-t-il. Son frère, a plutôt fait ses armes aux guidons de deux-roues, avec notamment une participation à l'Riyad, emblématique course de moto sur sable dans le Pas-de-Calais.

Dès le départ, on savait que ce Dakar n'aurait pas la même saveur

Cette 44e édition du Dakar se fait dans un contexte particulier, après l'explosion du véhicule que conduisait le loirétain Philippe Boutron, président de l'USO foot, avant le départ de la course. "Stéphane et moi nous sommes très proches de Philippe, c'est notamment grâce à lui qu'on a pu faire notre premier Dakar l'an dernier", raconte Frédéric Chesneau. "Dès le départ, on savait que ce Dakar n'aurait pas la même saveur, parce qu'avec cet incident, on savait que Philippe ne pourrait pas participer. On pense bien sûr tous les jours à lui."

Alors que la thèse de l'attentat est envisagée, la question de l'arrêt du rallye se pose. Une question qui n'était pas évidente au départ, témoigne Frédéric Chesneau. "Il y a une semaine, on parlait d'un accident entre deux voitures, avec des blessures légères, on n'a compris que plus tard qu'il s'agissait de quelque chose de plus grave." A défaut d'avoir retardé le départ, ou annulé la course, la sécurité a été renforcée sur le Dakar. "On fait extrêmement attention à nos déplacements en dehors de la course", détaille le pilote. "Les organisateurs ont renforcé la sécurité autour du bivouac notamment, parce qu'il y a plus de 3.000 personnes et beaucoup d'engins. Il y a donc des contrôles à toutes les entrées."