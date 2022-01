Dakar 2022 : le président de l'US Orléans grièvement blessé dans une explosion

Le président du club de football US Orléans, Philippe Boutron, n'a pas pu prendre le départ du Dakar 2022 ce 1er janvier à Jeddah, en Arabie Saoudite. Trois jours avant, le 29 décembre, il a été grièvement blessé au mollet dans l'explosion d'un véhicule d'assistance de son équipe, Sodicars, selon les informations de France Télévisions. Les autorités saoudiennes ont écarté la piste d'un acte "criminel".

La déflagration se serait produite à proximité d'une station service, sous la voiture et non au niveau du moteur, alors qu'elle devait subir un contrôle technique avant le départ du rallye. L'explosion a provoqué un trou dans le plancher du véhicule. Philippe Boutron, dont ce devait être le neuvième Dakar, est le seul des six passagers présents à bord du véhicule à avoir été blessé, a confirmé dans un communiqué ASO, l'organisateur de la course.

La piste criminelle écartée

Le patron de l'USO Foot, âgé de 61 ans, a été opéré ce samedi et "va mieux. Il devrait rentrer en France dans les prochains jours", a déclaré David Castera à Francetv sport. Contacté par France Bleu Orléans, le directeur administratif de l'US Orléans, Boris Luce, explique que Philippe Boutron devrait être rapatrié "ce dimanche ou ce lundi, pour être de nouveau hospitalisé en métropole".

De son côté, le ministre de l'Intérieur saoudien a écarté sur Twitter tout "soupçon d'ordre criminel" pour expliquer cet "accident". La sécurité autour du Dakar 2022 a tout de même été renforcée suite à l'explosion.

Plus d'informations à venir.