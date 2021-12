Dakar 2022 : Sébastien Loeb espère être "à la hauteur"

C'est parti pour le Dakar 2022. Le coup d'envoi du rallye raid est donné le 1er janvier en Arabie Saoudite. Il va durer jusqu'au 14 janvier. Sébastien Loeb participe pour la sixième fois à cette compétition.

Un premier Dakar sans Daniel Elena

Pour la première fois, le pilote alsacien fait équipe avec un autre copilote que Daniel Elena. Il participe à la course avec le navigateur belge Fabian Lurquin au sein de l'équipe BRX. "Les derniers essais avec la voiture se sont bien passés. Après on sait que le Dakar c'est long et difficile, il faut surtout arriver à se sortir des pièges rapidement", explique Sébastien Loeb à France Bleu Alsace "c'est vraiment un travail d'équipe. Penser à la victoire c'est un peu tôt mais j'espère que la voiture sera fiable et qu'on sera à la hauteur."

Sébastien Loeb sait qu'il peut compter sur ses fans alsaciens : "Ça fait toujours plaisir d'avoir des messages d'encouragements et savoir qu'ils me suivent même au milieu du désert".

à lire aussi Auto : Sébastien Loeb et Daniel Elena annoncent leur séparation définitive

à lire aussi Dakar 2021 : Sébastien Loeb abandonne

Carte : le tracé du Dakar 2022