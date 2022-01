Dakar 2022 : un habitant de Seine-et-Marne participe au rallye après avoir survécu à un infarctus

Hervé Quinet, 58 ans, participe pour la première fois au Paris-Dakar. La course a lieu cette année en Arabie Saoudite. Cet habitant originaire de Bray-sur-Seine a survécu à un infarctus et une opération à cœur ouvert.

Hervé Quinet était entre la vie et la mort il y a dix ans. "Février 2011, je fais un infarctus donc une maladie cardiovasculaire. Je suis opéré d'urgence à cœur ouvert", raconte cet habitant de Bray-sur-Seine (Seine-et-Marne). Après son opération, son cardiologue est clair : Hervé Quinet ne pourra plus jamais remonter dans une voiture. Mais sept mois plus tard, en septembre 2011, après une rééducation sérieuse et avec beaucoup de courage, son cardiologue lui donne le feu vert qu'il attendait.

De nouveau sur les pistes

Revenu dans le monde des vivants, Hervé Quinet se souvient avec émotion de cet épisode. "J'ose le dire, lorsque le cardiologue m'a dit que je ne pourrai plus jamais monté dans un baquet, j'ai pleuré comme un gamin", se souvient-il. Mais le pire est désormais derrière lui. "Le projet de Dakar est né il y a cinq ans, au début on faisait des courses avec des amis au Maroc et puis je me suis acheté une voiture, une voiture canadienne "Desert Warrior", complète-t-il.

"J'ai toujours été passionné de sport automobile, du rallye asphalte, de l'auto cross, de la course de côte, j'en ai toujours fait. C'est une passion débordante et j'ai toujours eu cette image de faire ce Dakar. Pour moi, le Dakar, je l'ai fait 40 fois devant ma télévision", sourit Hervé Quinet. Il participe à la course avec une co-pilote d'exception, sa femme Marie Laure. "Elle aussi m'a sauvé la vie", poursuit-il.

Il s'élance dans la catégorie reine de la course. Dans la catégorie auto avec les grands noms. Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel, Sébastien Loeb. "Sans prétention je vais essayer de les suivre, de loin, de très très loin", s'amuse Hervé Quinet. Mais derrière cette course, le seino-marnais a un objectif : pour chaque kilomètre parcouru, il s'engage à reverser 1 euro à l'association Cœur et Santé de Joigny (Yonne). "Parce que c'est dans l'Yonne que j'ai fait ma rééducation", explique-t-il tout simplement.

Il promet de donner l'intégralité de cet argent (soit 8.000 euros pour les 8.000 kilomètres) même s'il ne va pas au bout de la course, un geste à cœur ouvert.