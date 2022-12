Dakar 2023 : le parcours complet de la 45e édition

C'est le tout dernier jour de cette année 2022 que le Dakar s'élancera. Le plus prestigieux rallye-raid du monde se tiendra jusqu'au 15 janvier en Arabaie Saoudite, pour la quatrième fois consécutive. Au total, un prologue et 14 étapes attendent les concurrents pour un total de 8.549 km de parcours dont 4.706 km de spéciales. Cette 45e édition compte 820 concurrents ainsi que 188 pilotes et copilotes Dakar Classic.

ⓘ Publicité

68 nationalités différentes sont en lice avec 194 Français. A noter également, la présence de 54 femmes et de cinq équipages 100% féminins. Pour la première fois, les vérifications techniques et administratives se tiendront dans un "Sea Camp", un bivouac gigantesque sur les bords de la mer Rouge qui accueillera l'ensemble des concurrents.

Les bolides s'élanceront ensuite dans des sites déjà explorées lors des éditions précédentes comme AlUla, Ha'il ou Riyadh. Les pilotes découvriront égzlement une zone de désert inexplorée, l'Empty Quarter. "Une zone gigantesque où le sable est roi, en particulier sous sa forme la plus majestueuse, la dune", indique David Castera, le directeur du Dakar. L'arrivée sera à Damman, le 15 janvier, sur la façade opposée du pays, sur les rivages du golfe persique.

Un Dakar pour les "experts de l'endurance extrême"

Cette nouvelle édition du Dakar offrira "le parcours le plus exigeant depuis qu'il est disputé en Arabie saoudite", selon les organisateurs, avec un programme pensé "pour les experts de l'endurance extrême".

Du côté des motos, les favoris sont au rendez-vous avec les KTM de Kevin Benavides et Matthias Walkner, les GasGas du tenant du titre Sam Sunderland et de son équipier Dany Sanders, les Honda d'Adrien van Beveren, Ricky Brabec ou Pablo Quintanilla.

Chez les voitures, on retrouvera des sérieux candidats à la victoire avec Stéphane Peterhansel et son Audi à motorisation hybride. Les BRX de Sébastien Loeb, Guerlain Chicherit et Orly Terranova comptent bien aussi s'inviter sur le podium.