Dakar 2023 : Nasser al-Attiyah vainqueur en catégorie auto, Kevin Benavides en moto

Après 2011, 2015, 2019 et 2022, le Qatarien Nasser al-Attiyah (Toyota) a remporté son cinquième rallye-raid Dakar en auto au terme de la 14e et dernière étape à Dammam en Arabie saoudite ce dimanche. Le pilote, triple vainqueur d'étape, devance de plus d'une heure, le Français Sébastien Loeb (Prodrive) et le jeune Brésilien Lucas Moraes (Toyota).

Kevin Benavides à nouveau vainqueur en moto

En catégorie moto c'est l'Argentin Kevin Benavides qui s'impose pour la deuxième fois ce dimanche à Damman en Arabie saoudite. Le pilote de 34 ans, déjà vainqueur en 2021, a devancé sur le fil l'Australien Toby Price pour 43 secondes selon l'organisation. L'Américain Skyler Howes a terminé troisième, le Français Adrien van Beveren, cinquième.

Le Français Alexandre Giroud premier en quad

En catégorie quad, c'est le Français Alexandre Giroud, déjà titré en 2022, qui s'est imposé ce dimanche au terme de la 14e et dernière étape. "On vient de faire un exploit, ce n'était pas gagné d'avance, il a fallu être fort, les spéciales étaient longues. C'était un Dakar de folie" a réagi le pilote à son arrivée. Giroud est seulement le second pilote à s'imposer deux fois de suite sur le Dakar en quad.