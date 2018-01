Lille, France

Oubliée, la chute de la veille. Adrien Van Beveren a bouclé les 330 km de spéciale sablonneuse en 2 heures 34 minutes 21 secondes, devant son compatriote et coéquipier Xavier de Soultrait (à 5 min 01), et l'Autrichien de KTM Matthias Walkner (à 7 min 10).

Le tenant du titre, le britannique Sam Sunderland, a quant à lui abandonné, victime d'une douleur aux lombaires.

Avec cette victoire, le nordiste prend les commandes, avec 1 min 55 d'avance sur le chilien Pablo Quintanilla.

"C’était une étape costaud. Une fois dans les dunes, j’ai pu doubler et je suis passé devant. J’ai roulé avec Xavier et j’ai ouvert une bonne partie de la spéciale. Je gagne cette spéciale et c’est toujours émouvant de remporter une spéciale sur le Dakar. C’est aussi une belle récompense pour Yamaha, parce qu’ils bossent beaucoup toute l’année pour nous faire gagner. »

Trois fois vainqueur de l'Enduropale, Adrien Van Beveren participe au Dakar pour la 3è fois, et il a bien l'intention de repartir cette fois avec le Trophée.