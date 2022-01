C'est avec beaucoup d'émotion que Xavier de Soultrait a franchi la ligne d'arrivée ce vendredi à Jedahh en Arabie Saoudite. Le motard moulinois participait à son neuvième et dernier Dakar qu'il termine à la quinzième place.

Dakar : clap de fin et dernières dunes pour le pilote bourbonnais Xavier de Soultrait

Il voulait absolument rallier l'arrivée. Surtout ne pas être contraint à l'abandon comme en 2016, 2018, 2020 et 2021. Car le pilote de l'Allier s'était engagé pour son dernier Dakar. "J'avais le petit démon en moi qui me disait de retourner au charbon, mais je suis resté raisonnable" explique Xavier de Soultrait à Jedahh, terme de cette 44e édition de l'épreuve.

En moto, c'est Koh Lanta tous les jours... Xavier de Soultrait, pilote bourbonnais

Après une grave chute l'an dernier, le moulinois voulait refaire un Dakar. "J'ai failli mourir ou rester tétraplégique, les médecins me l'ont bien rappelé au départ, ça m'a calmé". Alors qu'il visait le top 10, il a donc du tempérer ses ardeurs et revoir ses ambitions à la baisse. La quinzième place du général est anecdotique, car l'essentiel est ailleurs.

Quand Xavier de Soultrait regardera dans le rétroviseur, il se souviendra de ces grands moments sur le Dakar. "Ma victoire d'étape, être en tête du général, ce sont des souvenirs, des rencontres, et puis un ascenseur émotionnel". Une passion qui l'aura animé durant toutes ces années. Et qu'il espère désormais assouvir différemment.

Xavier de Soultrait reviendra sur le Dakar © AFP - Frédéric Le Floch

Xavier de Soultrait se laisse quelque semaines pour décider de quoi sera fait son avenir. "Je reviendrai certainement sur le Dakar pour en faire un dixième en moto quand j'aurai ma crise de la quarantaine" plaisante le bourbonnais. Plus sérieusement, il n'envisage pas de couper avec sa passion, celle qui l'a animé depuis plus de dix ans au plus haut niveau.

_"Je reviendrai en buggy, en voiture comme pilote ou copilote, dans l'organisation ou pour France Télévision je ne sais pas encore, mais je vais explorer la piste qui m'excite le plus"_. En attendant, le motard de l'Allier va se consacrer à ses deux petites filles et à son épouse, "J'ai une famille super, il n'y a pas que le Dakar dans la vie". Mais c'est une page de la sienne qui vient de se tourner dans les dunes d'Arabie Saoudite.