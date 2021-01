Dakar : "des moments difficiles et d'exaltation" pour le pilote moto lillois Pierre Cherpin

Pierre Cherpin, 52 ans, participe à son 4ème rallye Dakar. Ce chef d'entreprise aime repousser ses limites et retrouver un état d'esprit entre pilotes qui fait le succès de la course depuis plus de 40 ans.

3 participations, 2 abandons. Pour ce chef d'entreprise lillois, le Dakar c'est un défi personnel, sportif, humain, sans pareil : "on a des moments d'exaltation et de plaisir intense mais ce sont surtout des moments difficiles. Vous faites plus la course contre vous-même que contre les autres".

Le Dakar, on le fait souvent pour tutoyer ses limites.

C'est la première fois que ce pilote amateur, qui a réunit la somme de 35 000€ pour réaliser de nouveau son rêve, va rouler dans le désert d'Arabie Saoudite après 3 participations dans les éditions en Amérique du Sud du rallye-raid.

Protocole sanitaire strict

Le royaume , en coordination avec ASO, l'organisateur, a imposé un protocole sanitaire très strict aux concurrents : test Covid-19 avant le départ puis mise à l'isolement dans un hôtel avant un nouveau test et la possibilité de récupérer au port de Jeddah son deux roues. Le dernier test de Pierre Cherpin s'est révélé négatif, il a donc pu récupérer sa moto, jeudi 31 décembre. Il était arrivé le week-end précédent en avion, via un vol spécial affrété par ASO (14 vols spéciaux ont été réalisés au total pour la course automobile), la plupart des vols commerciaux classiques ayant été annulés en raison de l'épidémie.

Et pour suivre les aventures quasiment en temps réél de Pierre Cherpin, une page Facebook a été créée : "CH'TI au DAKAR 2021 : Pierre Cherpin #111 et les HEROS des Malles-Motos". Les malles motos, c'est le surnom donné aux pilotes amateurs qui vivent ce Dakar seuls, sans assistance technique comme pour les pros. Ils sont une trentaine de "malles-motos" sur ce Dakar 2021 sur 130 pilotes motos au total.