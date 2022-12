Dakar : Giroud, en route pour le record

Alexandre Giroud avait débuté l'année 2022 par une joie intense et une vive émotion. Après plusieurs tentatives infructueuses, il venait enfin de remporter le Dakar sur son quad, 25 ans après son père, Daniel, qui a été le premier pilote a finir la course sur cet engin, devenu plus tard une catégorie à part entière.

Un père décédé en 2021 mais toujours présent dans l'aventure du pilote installé à Engins, à l'entrée du plateau du Vercors. "Il est toujours dans un coin de ma tête, je garde en mémoire les échanges que nous avions et notre passion commune" explique l'Isérois, engagé à partir de ce samedi 31 décembre sur les presque 5.000km de spéciales d'un rallye annoncé comme plus compliqué encore que l'an passé.

"Un exploit ça ne veut pas dire que ce n'est pas réalisable"

Accompagné par une équipe conséquente de cinq personnes pour assurer la logistique, la mécanique et la communication - "on est loin de mon premier Dakar où j'ai fait un crédit de six ans pour le payer et où je suis parti sans mécanicien"- Alexandre Giroud espère cette année conserver son titre, ce que personne n'a encore réussi dans cette catégorie. "La première victoire était l'aboutissement d'un long travail, aujourd'hui on veut aller chercher l'exploit. Un exploit ça ne veut pas dire que ce n'est pas réalisable, on est prêt et on ne sous-estime personne" assure Alexandre Giroud, tête d'affiche d'une catégorie qui regroupe cette année 19 pilotes.

En partenariat avec une association pour la défense de l'environnement

Autre défi d'Alexandre Giroud sur ce Dakar : prouver que les sports mécaniques et l'écologie ne sont pas incompatibles. Il s'est rapproché de l'association Oco Green, à laquelle il va verser près de 2.000 euros pour compenser en partie son emprunte carbone (et celle de son équipe) à travers des actions dans l'agriculture.