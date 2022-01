Dakar : "J'ai réalisé un rêve de 35 ans" confie l'Icaunais Hervé Quinet, finisher du prestigieux rallye-raid

Ils ont réalisé leur rêve ! Les époux Quinet, Hervé et Marie-Laure, originaires de l'Yonne, ont bouclé ce vendredi à Djeddah (Arabie Saoudite) le rallye Dakar pour leur première participation ! Avec, à la clé, la remise d'un chèque de plus de 8 000 euros au centre de rééducation cardiaque de Joigny.

"Le Dakar, c'est un énorme ascenseur émotionnel. Pas une tour de dix étages, mais un immeuble de 100 étages ! J'ai réalisé un rêve de 35 ans, mais je n'arrive pas à y croire, j'ai peur de me réveiller ! C'est comme si j'étais encore dans l'avion, et je vais demander au pilote de ne pas atterrir, car je veux encore planer un petit moment." Au bout du fil ce vendredi soir, à 4 300 km d'Auxerre à vol d'oiseau, Hervé Quinet, 58 ans, est un homme heureux. Lui et sa femme, Marie-Laure, viennent de boucler à Djeddah (Arabie Saoudite) la 44e édition du rallye Dakar pour leur première participation avec l'équipe icaunaise Les Clérimois Auto Sport.

Habitants de Compigny, Hervé et Marie-Laure, pilote et co-pilote amateurs de longue date, terminent à la 68e place en catégorie auto avec leur 4x4 jaune et noir après deux semaines de course et 12 spéciales intenses. En tout, 165 heures, 57 minutes et neuf secondes dans le désert saoudien, soit 127 heures, 24 minutes et six secondes de plus que le duo vainqueur de leur catégorie, Nasser Al-Attiyah et Matthieu Baumel.

Le couple a donc parcouru plus de 8 200 km à travers les dunes et le sable malgré de nombreuses embûches : embrayage et turbo cassés, tonneau... Des mésaventures racontées chaque soir de fin de spéciale sur leur page Facebook "Le Team Quinet ML et RV au "Cœur" du DAKAR 2022" à travers différents lives très suivis, avec moultes coulisses dévoilées sur le bivouac.

Au moment de l'arrivée, j'étais en sanglots, j'ai pleuré - Hervé Quinet, "finisher" du rallye Dakar

Plusieurs fois, le couple, a craint l'abandon. Mais c'était sans compter leur volonté de fer, et l'énorme boulot de l'équipe de mécanicien toujours là pour réparer nuit et jour chaque pépin. Avec au bout, cet exploit d'être "finisher" du plus prestigieux rallye-raid au monde. Hervé Quinet, fondu de course automobile et submergé par les émotions, n'y croyait pas à peine quelques heures après avoir franchi la ligne d'arrivée.

"Au moment de l'arrivée, j'ai pleuré. C'est impensable, inimaginable" : l'émotion de l'Icaunais Hervé Quinet, "finisher" du 44e rallye Dakar avec son épouse Marie-Laure, pour leur première participation. / Interview : Nicolas Fillon Copier

Entre 8 000 et 8 500 euros vont être remis au centre de rééducation cardiaque de Joigny

Le couple Quinet s'était engagé à reverser un euro par kilomètre parcouru au centre de rééducation cardiaque de Joigny, par lequel est passé Hervé. Là-bas, l'Icaunais a repris espoir de pouvoir un jour réaliser son rêve, lui qui a été victime d'un infarctus en février 2011 suivi de trois opérations du cœur, et à qui l'on prédisait la fin de ses ambitions sportives. Alors, avoir réussi à faire briller son association "Coeur et santé" pour ramener un chèque d'un montant "entre 8 000 et 8 500 euros" à destination de l'établissement jovignien est la plus belle des récompenses, surtout vu l'engouement médiatique suscité par son histoire.

"Je suis un messager" confie l'Icaunais Hervé Quinet qui voulait médiatiser à travers le Dakar sa collecte de fonds à destination du centre de rééducation cardiaque de Joigny où il s'est reconstruit après son infarctus. / Inteview : Nicolas Fillon Copier

Verra-t-on Hervé Quinet participer à son deuxième Dakar l'an prochain ? "Joker !" L'intéressé préfère rester sur son nuage avant d'y penser. Surtout, que personne ne le pince !