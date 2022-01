Dakar : le motard Adrien Van Beveren reprend la tête avant les deux dernières étapes

Encore un rebondissement sur les pistes du Dakar. Le motard nordiste Adrien Van Beveren a repris la tête du classement général ce mercredi en terminant à la quatrième place de l'étape du jour, 375 kilomètres entre Wadi Ad Dawasir et Bisha en Arabie Saoudite.

Il reste encore deux spéciales dont une particulièrement longue de 346 kilomètres ce jeudi. Même si le pilote originaire d'Hazebrouck est leader, il va lui falloir encore beaucoup de concentration pour espérer remporter le rallye car le podium va se jouer dans un mouchoir de poche.

C'est rare de finir un Dakar avec autant de pilotes encore dans le jeu pour gagner. Je crois que ça va vraiment être l'étape décisive. Maintenant, je n'ai pas envie de changer mon plan, j'ai donné le meilleur chaque jour. J'ai essayé d'être le plus efficace possible dans ma [navigation], dans ma vitesse, dans tout, chaque jour et ça m'a amené à être en tête du Dakar à deux jours du finish.

Le pilote a connu de nombreux abandons sur le rallye mythique. Son team manager chez Yamaha Alexandre Kowalski croise les doigts pour cette année.

Il sait qu'il faut rester humble et modeste par rapport à cette course. Nous aussi, on reste concentré. La route est encore très longue avant la ligne d'arrivée.

Adrien Van Beveren devance son beau-frère britannique Sam Sunderland (5'49) et le chilien Pablo Quintanilla (6'15) avant le départ de la onzième étape entre Bisha et Bisha. Le nordiste partira devant ses concurrents et devra donc leur ouvrir la route. "C'est un truc que j'aime faire et que je fais plutôt bien habituellement. Je me suis beaucoup, beaucoup entraîné pour ça au Maroc.

Depuis que j'ai commencé le rallye en 2016, j'ai mis un point d'honneur à la navigation et de bien comprendre la navigation, d'interpréter un road book. Et je pense que tout ça, ça va plus que jamais me servir." Départ de l'avant-dernière spéciale à 5h10 heure française.