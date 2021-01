Dakar : premier départ pour le pilote ecquois Stéphane Darques

A 45 ans, Stéphane Darques est un habitué des épreuves tout terrain, qu’il pratique depuis 10 ans sur une moto. Cette année, ses amis l’ont vivement incité à s’inscrire sur le Dakar. Problème, la pandémie est arrivée, et le projet a failli tourner court.

Ce dimanche, il s'est élancé depuis la ligne de départ à Djeddah en Arabie Saoudite. Mais le pilote mesure sa chance de pouvoir participer à son premier Dakar. "Je savourerai ça une fois l'épreuve finie. Mais c'est une chance inouie de pouvoir être ici aujourd'hui", reconnait Stéphane Darques.

"J'ai eu peur que le Dakar soit annulé"

Mais avant, le motard du Pas-de-Calais est passé par toutes les émotions, surtout quand le coronavirus s’en est mêlé au printemps. "Dès que le premier confinement est arrivée, j'ai eu peur que l'épreuve soit annulée", confie-t-il, "Je me suis dit qu'il ne fallait pas baisser les bras. Tant que l'organisation n'annule pas, je ne lâche pas. J'y vais".

Pour pouvoir rouler dans ce rallye raid de légende, Stéphane Darques a dû trouver 70 000 euros. Il a créé une association contre la mucoviscidose, trouvé des sponsors, mais a dû mettre environ 35 000 euros de sa poche.

"On peut monter une association, on peut se battre pour une cause. Y'a des financements qui viennent assez rapidement à partir du moment où on a commencé à entrer dans l'engrenage. Derrière, j'ai pris sur mes économies. Mais il faut être sûr d'aller jusqu'au bout", précise le pilote ecquois.

"L'abandon, je préfère même pas l'imaginer"

Et du coup, la peur de l’abandon le taraude sur le bivouac. "Oui, le peur de l'abandon est là mais je préfère même pas l'imaginer. Ce n'est pas possible", martèle Stéphane Darques. Comme pour tours les novices, l’objectif du motard est très simple, terminer, le 15 janvier à Djeddah.

Le Dakar, ce sont aussi tous ces concurrents anonymes et passionnés, qui donnent de leur temps et de leur argent pour prendre part à la course comme Stéphane Darques. A cause de l'épidémie de coronavirus, le nombre des inscrits est en légère baisse pour la 43e édition. Mais certains ont tenu bon et ont pu prendre le départ comme lui.

Dimanche, la première étape ce dimanche a été remportée par l’ancien pilote de formule 1 espagnol, Carlos Sainz, qui a dominé le classement de la catégorie autos. Le premier motard français est l’auvergnat Xavier De Soultrait. Ce lundi, le Dakar repart de la ville de Bisha, et reste dans le sud de la péninsule..