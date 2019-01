Dakar : quatrième victoire d'étape pour Sébastien Loeb, "ce n'est pas fini"

Sébastien Loeb décroche une quatrième victoire d'étape sur le Dakar. Le pilote alsacien est arrivé plus de sept minutes avant le deuxième et leader au général, Nasser al-Attiyah.

Alsace, France

C'est une véritable démonstration de force. Mardi 15 janvier, Sébastien Loeb est arrivé en tête de la huitième étape sur le Dakar, une étape remportée haut la main avec plus de sept minutes d'avance sur les poursuivants, malgré de nouvelles difficultés. "Cela c'est mal passé au début, on a dû changer une roue crevée au bout de 5 km, sur un sommet ", explique Sébastien Loeb.

Ce n'est pas fini."

Quand on demande au pilote alsacien s'il croit encore à la victoire finale, il répond : "On est dans le coup pour la deuxième place. Mais si il (Nasser al-Attiyah) continue comme ça, à ne pas faire de connerie, ça va être dur. Cela ne dépend pas de moi." La première place au général reste en effet très loin. Le leader, Nasser al-Attiyah, a toujours 46 minutes d'avance sur Sébastien Loeb qui pointe à la troisième place. "Ce n'est pas fini, on va continuer", assure le nonuple champion du monde des rallyes.