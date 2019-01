Dakar : Romain Leloup abandonne à deux étapes de la fin

Le Mans, France

De retour au bivouac ce mardi, Romain Leloup avait bien du mal à retenir ses larmes. _"_Je suis dégoûté car c'est énorme investissement, un an, c'est ma petite amie, c'est ma famille. C'est plein de choses. C'est trop dur d'abandonner quand on part tout seul. Quand on donne tout pour terminer la course et en plus, je faisais un bon Dakar".

L'immense déception de Romain Leloup contraint à l'abandon Copier

Pour sa deuxième participation au rallye, Romain Leloup pointait en 43e position au général et même à la 4e place de sa catégorie mais mardi, le sable, la poussière et les dunes ont eu raison de sa nouvelle KTM qui a rendu l'âme. "J'ai tout essayé, j'ai démonté la moto, j'ai changé l'injecteur, j'ai tenté de relancé le moteur en vain. Deuxième Dakar, premier abandon. Je suis amer car je prends toujours soin de ma moto."

Quand je vois le tracé du Dakar cette année, je suis dégoûté !"

Romain Leloup ne sait pas encore s'il retentera l'aventure l'année prochaine car, avec cet abandon, c'est un an d'investissement et de recherche de sponsors qui s'envolent.