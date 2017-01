Dakar 2017 : Sébastien Loeb reprend la tête du général après une troisième victoire d'étape mardi

Coup double mardi pour Sébastien Loeb sur le Dakar. Il a remporté la 8ème étape et pris la tête du classement général. Le pilote alsacien a 1 minute et 38 secondes d'avance sur Stéphane Peterhansel.

Une belle opération sur le Dakar ce mardi pour Sébastien Loeb: le pilote alsacien s'est imposé dans la 8ème étape entre Uyuni et Salta. Une victoire d'étape qui lui permet de reprendre la tête du classement général et donc de repasser devant son concurrent, Stéphane Peterhansel. C'est la troisième victoire d'étape sur ce Dakar 2017 pour Sébastien Loeb.

Au général, le pilote alsacien affiche une avance d'une minute et 38 secondes sur le deuxième. Mais c'est loin d'être suffisant pour se mettre à l'abri d'un retour de Stéphane Peterhansel à quatre jours de l'arrivée. "On a essayé de creuser l'écart lors de cette 8ème étape. Mais pas de chance, on a crevé dans un gué à 80 kilomètres de l'arrivée. On ne pouvait rien voir, on a du changer la roue, on a perdu du temps."

Une bonne bagarre"

Le match entre les deux pilotes français se poursuit pour rester en tête. "Le match est super serré avec Stéphane. Il ne fait pas de faute, dès que c'est hors piste, il m'en reprend, sur la piste, je lui en reprends. Et au final c'est une bonne bagarre."

"Il faut continuer, Stéphane Perterhansel roule très vite." Sébastien Loeb Partager le son sur : Copier

L'étape de mardi a une nouvelle fois été perturbée par les intempéries. Celle de ce mercredi a été annulée, une partie de la caravane de la course a été bloquée par un glissement de terrain provoqué par des orages.