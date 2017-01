Dakar 2017 : Sébastien Loeb vise la gagne

Sébastien Loeb compte se battre pour la victoire cette année sur le Dakar. Ce lundi, le pilote alsacien participe pour la deuxième fois à ce mythique rallye-raid. En 2016, il avait terminé son périple à la 9e place.

Sébastien Loeb, le nonuple champion du monde des rallyes, prend ce lundi le départ de son deuxième Dakar à Asuncion, au Paraguay. L'an dernier, pour sa première participation, il a terminé son périple à la 9e place : "On a vu qu'on était rapide sur les spéciales typées "rallye", où on pouvait attaquer à vue. Et en hors piste, c'était plus compliqué pour nous. On sait un petit mieux où on va. Et j'espère que ça nous permettra d'être compétitifs sur tous les terrains et qu'on sera en mesure de se battre pour la victoire. Le Dakar reste un rallye piégeux. On sait qu'on va vivre plein d'inconnues, donc c'est difficile de faire un pronostic."

Le pilote alsacien roule avec son co-pilote de toujours, Daniel Elena, sur une Peugeot 3008 DKR.

Ce 39e Dakar débute ce lundi 2 janvier à Asunción, au Paraguay, pour arriver le 14 janvier à Buenos Aires, en Argentine, après être passé par la Bolivie. Au programme : 12 étapes, près de 9.000 km, dont 4.000 chronométrés. La première étape, ce lundi, est longue de 454 km, dont 39 de spéciale (chronométrés), entre Asunción et Resistencia en Argentine.