Dakar : un motard de Mothern (Bas-Rhin) s'attaque pour la première fois au mythe

A 48 ans, Bruno Scheurer va réaliser un rêve de gosse. Cet ami de Sébastien Loeb, qu'il côtoiera sur les pistes sud-américaines, se prépare pour affronter son premier Dakar.

Originaire de Mothern (nord de l'Alsace), Bruno Scheurer, 48 ans, attaquera son premier Dakar au volant d'une KTM. Ce concessionnaire autos (à Souffelweyersheim) est un accroc de moto depuis sa tendre enfance et c'est donc un aboutissement de participer au Dakar. "Depuis l'âge de 3 ans, je traînais le dimanche au terrain de moto cross de Mothern, où j'habite. Mes parents m'ont interdit de faire la moto. J'ai fait mon permis en douce. J'ai traversé toute l'Afrique dans tous les sens et quasi toute l'Europe à moto. Je me suis dit c'est le moment d'aller sur le Dakar".

Malgré plusieurs accidents (5 fractures des métatarses, 7 vertèbres fracturées, quelques traumatismes crâniens), Bruno Scheurer a persévéré et obtenu sa qualification pour le Dakar en bouclant le rallye de Merzouga en mai dernier. Du genre gros fêtard, il se prépare sérieusement pour survire aux 10 000 kilomètres de pistes qui l'attendent sur le Dakar : "Je fais 10 kilomètres de marche rapide chaque matin, deux à trois fois par semaine du cross fit, je suis un régime alimentaire très strict. Ca devrait le faire, peu importe la place, le but c'est d'y arriver".

Très fier de ses origines alsaciennes, Bruno Scheurer s'aligne au départ avec un drapeau alsacien sur le casque et son numéro de dossard c'est le 167. Le motard de Mothern côtoiera sur les pistes d'Amérique du Sud, un autre pilote de la région, plus illustre que lui, Sébastien Loeb, qui n'est autre que son ami. "Je suis très content de partager cette aventure avec lui, enfin on ne le partagera pas vraiment, rigole Bruno Scheurer. Seb sera au petit dej quand j'arriverai. Il me chambre toujours car je roule un peu sans la tête, quoique je me suis bien calmé depuis les deux derniers accidents. Il m'a félicité d'avoir fini un rallye en roulant avec la tête, donc je vais essayer de faire pareil au Dakar".

Bruno Scheurer portera un casque aux couleurs de l'Alsace - Bruno Scheurer

Bruno Scheurer part encore s'entraîner cette semaine au Portugal et en décembre dans les dunes de Dubaï. Le Dakar aura lieu du 6 au 20 janvier prochain sur les pistes du Pérou, de Bolivie et d'Argentine.