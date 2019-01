Dakar 2019 : un problème électrique compromet les chances de victoire de Sébastien Loeb

Sébastien Loeb et sa 3008 sur la septième étape du Dakar 2019.

Alsace, France

Le Dakar est fait de hauts et de bas, et pas seulement dans les dunes. Après avoir remporté deux victoires d'étape consécutives, les chances de s'imposer sur la course sont désormais très faibles pour Sébastien Loeb. Lundi 14 janvier, le pilote alsacien a fait face à des problèmes électriques sur sa voiture, il a dû s'arrêter à plusieurs reprises. Sébastien Loeb termine la septième spéciale à la neuvième place. Il rétrograde aussi au classement général, à la quatrième place, à près d'une heure du leader, Nasser al-Attiyah.

Allez boire une bière."

Pour Sébastien Loeb, c'est une grosse déception. Mais le nonuple champion du monde de rallye prend la chose avec humour. Quand on lui demande quelle sera sa stratégie pour les jours à venir, il répond : "Aller boire une bière."

Avant d'ajouter : "On va continuer au taquet. C'est un peu frustrant de se dire qu'on est les plus rapides et qu'on est à une heure (du leader au général). Mais bon c'est comme ça."