La passion Dakar de Xavier de Soultrait, le prince bourbonnais des dunes

Le Bourbonnais va sans doute disputer son neuvième et dernier Dakar en tant que pilote moto. Le passionné de Soultrait mise sur son expérience et sa régularité pour viser haut en Arabie Saoudite. Et conjurer le mauvais sort.

Xavier de Soultrait n'est pas du genre à renoncer. La passion chevillée au corps et au cœur. Et peu importe les embûches, la quête souvent effrénée de partenaires et les mauvaises chutes, le Bourbonnais se relève toujours. De Soultrait va prendre le départ de la 44ème édition du Dakar, du 1er au 14 janvier en Arabie Saoudite.

Son neuvième à titre personnel, avec la même équipe et la même moto que l'an dernier. Lui l'ancien pilote officiel Yamaha passé dans la structure privée du Husqvarna Racing. Avec bonheur. Lors de l'édition précédente, le Moulinois se battait pour la victoire finale avant de chuter lourdement lors de la 8e étape dans les dunes saoudiennes. Résultat : fracture d'une cervicale et un douloureux abandon. Pas suffisant pour freiner les ardeurs de Xavier de Soultrait. Confidences.

Essayer d'être constant et régulièrement placé dans le top 10

Xavier, dans quel état d'esprit abordez-vous votre neuvième Dakar ?

Oui un 9ème, ça fait beaucoup, j'ai beaucoup d'expérience, je connais bien la course. C'était toutes les astuces pour essayer d'être bien positionné. Mais je sais aussi que des blessures sont vite arrivées. L'année dernière, j'en ai eu une grosse. Donc je vais essayer de faire avec tout ça pour essayer d'être constant et régulièrement placé dans le top 10 pour espérer être le plus devant possible.

C'est quoi la bonne recette ? Etre régulier avec un peu plus prudence pour aller au bout ?

L'année dernière, j'étais régulier entre la sixième et la neuvième place tous les jours et au bout de cinq jours, j'étais en tête du rallye, alors je veux refaire la même chose. Par contre, j'ai abandonné au bout de huit jours sur chute, donc faire la même chose dans la régularité, mais peut être un peu plus en retrait pour être plus sûr. Et pourquoi pas aller jusqu'au bout, sur le podium ou dans les cinq ou dans les dix, en tout cas, être le mieux positionné possible.

Xavier de Soultrait à Jeddah en Arabie Saoudite © Maxppp - JULIEN DELFOSSE / DPPI / DPPI VIA AFP

Viltaïs, c'est ma famille, mon club

Vous repartez avec le même team, la même moto ?

Le même team, la même moto, les mêmes partenaires. Avec Dafy, on a commencé une histoire vraiment sympa l'année dernière, j'ai quelques nouveaux partenaires comme Ipone et ça marche bien. C'est une équipe qui m'offre un service d'assistance pendant la course, mais sinon, mon équipe toute l'année, c'est une association d'insertion qui s'appelle Viltaïs (basée à Moulins) et qui s'occupe de tout ce qui est social, insertion, insertion de vagues migratoire, etc. Donc, Viltaïs c'est ma famille et mon club, mais mes couleurs pendant la course, c'est Husqvarna Racing.

Le tracé cette année, vous le jugez comment ?

A priori très sablonneux, peut-être un peu plus lent, ce qui me va bien. Maintenant, on ne sait jamais exactement ce qu'on va trouver. Ils (les organisateurs) ont un feeling et un ressenti en refaisant le parcours qui n'est pas toujours le même que nous ressentons sur la piste.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce sera certainement mon dernier Dakar en moto à haut niveau

Xavier, qu'est-ce qui vous pousse encore et toujours à vous relancez dans le Dakar ?

En tout cas, ce n'est pas le gain financier, ce n'est pas ma famille qui me pousse, il n'y a rien de tout cela qui m'encourage parce que tout le monde connait les risques et voudrait que ça se termine. Financièrement, je suis un pilote privé, donc ce n'est pas rentable et pas facile. C'est vraiment la passion. J'ai la chance de faire ça et le rêve de faire ça. Mais on a des motos qui vont à 180 km/h, on va dans des décors incroyables. On est presque une bande de copains maintenant; la bande des 10-15 pilotes de devant. Donc ce sont des rencontres, des découvertes, et puis la passion de faire le Dakar, quoi.

Vous êtes encore au guidon d'une moto cette année. Vous avez eu l'opportunité de devenir copilote auto, ça vous a titillé ?

Pas spécialement, à vrai dire, j'ai eu une possibilité et une proposition pour aller avec Sébastien Loeb justement, donc on a poussé un peu et finalement, ça n'a pas abouti. Mais c'est des opportunités de vie qui se créent suite à la suite aux participations en moto. Maintenant, le Dakar c'est vraiment ma passion, c'était la moto à la base, ça devient le Dakar. Je pense que j'y serai d'une manière ou d'une autre l'année prochaine, mais ça sera certainement mon dernier en moto à haut niveau.