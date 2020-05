Dans l'Yonne, les balles jaunes font leur retour sur les cours de tennis

Cela fait partie des bonnes nouvelles de ce déconfinement, on peut reprendre certains sports. Pas tous évidemment, mais des sports individuels. Et encore, sous certaines conditions, comme le tennis. Mais il va falloir changer un peu vos habitudes.

Au club de Toucy, la réouverture a lieu ce lundi et ça va être un soulagement pour les joueurs estime Bertrand Dudon le moniteur : "je pense que les gens en ont besoin, ils ont été enfermés pendant deux mois. Toute la semaine prochaine, il va faire beau et je pense que les gens seront super contents de venir jouer."

De nouvelles règles imposées par la Fédération

Mais il va falloir changer ses habitudes, la fédération française de tennis a édicté une série de règles, notamment le fait que chaque joueur ne doit toucher avec les mains que ses propres balles. Des règles qui s’applique depuis ce week-end au club d’Appoigny. Le moniteur, Jean-Christophe Durville : _"_pour reprendre le tennis, les joueurs doivent nous en faire la demande, avec un document écrit fourni par la Fédération Française de Tennis, le club doit fournir du gel hydroalcoolique à l'entrée, sinon pour les cours individuels l'élève n'a pas le droit de toucher les balles. Il n'y a que nous devons ramasser les balles."

De nouvelles règles s'appliquent pour jouer au tennis - Reportage de Renaud Candelier Copier

Des réouvertures décidées par les mairies

Vous pouvez donc rejouer au tennis mais seulement en extérieur et en individuel. Mais pas partout. Il faut que la mairie ait validé la réouverture. Ce sera le cas la semaine prochaine à Joigny explique l’adjointe au maire Frédérique Colas : "à Joigny nos terrains ont une particularité, c'est qu'ils sont entourés d'un grand parc arboré. C'est ce qui fait le côté très agréable de ces terrains extérieurs. Et ces terrains ont un peu de mousse, donc _il y a un travail de nettoyage de cette mousse et de karcher d'environ une journée par terrain_. L'avantage c'est que nous avons des terrains avec éclairage donc ils pourront être occupés plus tardivement dans les prochaines semaines."

Les Clubs eux devraient prolonger leurs cours durant l’été pour essayer de compenser ceux qui n’ont pas été donnés.