Dans l'Yonne, les passionnés du MMA se réjouissent de sa future légalisation

Auxerre, France

Un pas de plus vers la légalisation des arts martiaux mixtes en France, plus connu sous le nom de MMA. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu a annoncé mardi qu'elle souhaitait déléguer cette discipline controversé mais populaire à la Fédération française de boxe qui sera chargé de l'organiser. Une décision très attendue par les passionnés de ce sport dans l'Yonne.

Au MMA tout est permis ou presque

La France est l'un des derniers pays à interdire officiellement cette discipline à l'image sulfureuse où les coups de pied, coups de poings, les coups de genou, les coups au sol et même les étranglements sont autorisés à l'intérieur d'une enceinte fermée. L'une des stars de cette discipline est notamment l'Irlandais Conor McGregor. Une discipline interdite mais on estime que 30 à 50.000 personnes le pratiquent sous la forme de sport loisirs.

Dans l'Yonne, il y a entre une petite centaine de pratiquants. Jean-Marie Lagerbe, ancien athlète de haut niveau, judoka, enseigne à Auxerre dans la salle de sport Punch Fit, des pratiques qui s'approchent du MMA. Il se réjouit que ce sport soit bientôt autorisé : _"c'est une bonne nouvelle! La France était le dernier pays à l'interdire. Cela évitera à nos meilleurs athlètes d'aller combattre à l'étranger, en Belgique ou en Espagne. C'était un peu hypocrite donc la légalisation, va permettre de mettre un peu d'ordre. Avec la légalisation, on aura une deuxième génération d’entraîneur qui seront, eux, légitimes. Il y a de nombreuses personnes qui s'improvisent expert avec finalement très peu de pratique. Désormais avec la légalisation tout sera réglementé. Sous l'égide de la Fédération Française de Boxe, il y aura des formations diplômantes qui permettront de mieux encadrer la discipline." _

"Une très bonne nouvelle " pour Jean-Marie Lagerbe Copier

La France a vingt ans de retard - Mehdi Youhet

Un des pionniers de cette pratique dans l'Yonne est Mehdi Youhet qui enseigne cette discipline depuis 2011 dans sa salle de sport à Saint-Clément, au nord de Sens. Il est satisfait que le MMA soit bientôt légalisé mais estime que la France à vingt ans de retard sur les autres pays. "Je suis aller combattre aux Etats-Unis, et dans beaucoup d'autres pays avec des combattants professionnels, je peux vous assurer qu'on a beaucoup de retard au niveau des structures et des moyens. En revanche, au niveau des talents et des pépites, on en a plein en France, peut-être même des Conor McGregor. Cette légalisation sous l'égide de la Fédération de la boxe apportera de la formation, de la pédagogie pour les plus jeunes et ça apportera, on l'espère, de grands champions

"On a des talents et des pépites, du MMA en France" selon Mehdi Youhet Copier

Le comité national olympique et sportif doit rendre un avis consultatif dans les prochaines semaines. Ensuite, la ministre des sport, Roxana Maracinéanu entérinera le choix de la fédération pour une durée d'un an.