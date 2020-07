Christophe Lemaitre "sort d'hibernation" et fait son retour à la compétition

Christophe Lemaitre sera sur la piste de Zurich, en Suisse, ce jeudi 9 juin au soir. Il s'agit de la première compétition du sprinter aixois depuis la crise du coronavirus. Engagé sur 200 mètres, le multi-médaillés mondial et olympique va participer à un format très particulier de meeting, surnommé "Inspiration Games".

Seul sur la piste...

Afin d'éviter la propagation du coronavirus, la trentaine de sportifs engagée s'affrontera à distance dans sept stades différents en Europe et aux Etats-Unis, à huis-clos. Christophe Lemaitre par exemple, courra seul sa course sur la piste suisse. Ses deux adversaires, le champion du monde Noah Lyles et Churandy Martina seront eux aux Etats-Unis et aux Pays-Bas. "Cela peut perturber car c'est une atmosphère dont je n'ai pas l'habitude mais il faudra que je m'y habitue car beaucoup de meetings se dérouleront de cette manière là" reconnait le natif d'Annecy.

L'occasion de se tester physiquement

Les objectifs du médaillé de bronze au JO de Rio sont de "retrouver des sensations, faire un état des lieux de ma condition physique pour voir ce qu'il y a à travailler pour la suite de la saison. Je me sens bien et j'ai hâte de voir ce que cela va donner à la compétition. _C'est important de ne pas avoir de saison privé de compétition_, ce qui peut être préjudiciable en vue de l'année prochaine, les JO."

"Cette compétition vient à point nommé"

En effet, le Savoyard a un programme chargé et devrait participer à quatre compétitions durant le mois d'août. "C'est compétition vient à point nommé pour voir où il en est, il a besoin de courir" analyse Thierry Tribondeau, son entraineur.

"Cela fait sept mois que l'on se prépare et là on sort d'hibernation. Les marmottes sortent des trous, les ours sortent des grottes. Physiquement, on sait se préparer, on a alterné des semaines un peu light et des semaines un peu plus ordinaires donc on s'est bien préparé sur le plan physique." L'entraineur de Christophe Lemaitre confie "que le plan psychologique est ma priorité car c'était plus délicat. Les jeux étant annoncés en 2021, tout ce que l'on avait préparé depuis quatre ans a volé en éclat."

Christophe Lemaitre devrait courir peu après 21h ce jeudi soir.