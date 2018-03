La patineuse clermontoise et son complice montbrisonnais ont survolé le programme court et cumulé un total record ce vendredi en Italie. En l'absence de leurs grands rivaux canadiens, le titre de champions du monde ne devrait pas leur échapper samedi à Milan.

Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Leur rêve de sacre olympique a été brisé en Corée du Sud. La faute à un costume mal attaché pour la Clermontoise Gabriella Papadakis, mais aussi et surtout à cause de la performance leurs compagnons d'entrainement au Canada, Tessa Virtue et Scott Moir. Notre couple de danseurs sur glace avait beau sourire sur le podium avec sa médaille d'argent autour du cou, Gabriella et son complice Guillaume Cizeron n'ont toujours pas digéré. Rien de tel qu'un nouveau titre de champions du monde pour accélérer la digestion et succéder... aux Canadiens, sacrés en 2017 !

1 mois après leur médaille d'argent aux Jeux Olympiques, @GabriellaPks et @GuillaumeCIZ nous ont offert un excellent programme court et ont obtenu la note de 83.73 lors des Mondiaux de patinage artistique💪🇲🇫

Soutenus par une forte colonie française dans la patinoire milanaise, les vice-champions olympiques n'ont commis aucune erreur lors du "court". Ils cumulent un total de 83.73 points (record du monde) et possèdent plus de trois points d'avance sur les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue (80.42pts), et plus de cinq points sur les 3e, les Canadiens Kaitlyn Weaver-Andrew Poje (78.31pts). Ce programme court d'antologie est un sacré pied de nez aux malheurs de Gabriella, lorsqu'on se souvient des déboires de l'Auvergnate et de sa robe en Corée-du-Sud.

Milan : le classement après le programme court - @ISU

3e sacre mondial ?

Si les Français s'imposent ce samedi à Milan, ils remporteront leur 3e titre mondial. Un exploit unique dans la discipline. Gabriella Papadakis, 22 ans, et Guillaume Cizeron, 23 ans, ont encore de nombreux titres planétaires à glaner. D'autant que leurs rivaux canadiens ont décidé de souffler un peu avec la compétition. Un arrêt définitif pour basculer vers autre chose ? Wait and see...

Le programme libre débutera à 15 heures ce samedi à Milan.