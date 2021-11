Insolite : un tournoi de ping-pong dans le noir à Orléans

Du lundi 15 au samedi 20 novembre 2021, le club de tennis de table St Marceau d'Orléans organise la 10e édition de "Changer le regard sur le handicap". Près de 80 classes, du primaire au lycée ont participé tout comme le grand public. Un événement avec des sportifs handisport pour faire passer un message et surtout échanger avec les plus jeunes.

Jeudi 18 novembre 2021, c'était "Dark Ping", un tournoi de tennis de table un peu spécial. Le médaillé de bronze aux Jeux Paralympiques de Tokyo, Florian Merrien, également parrain de l'évènement, explique l'ambiance de ce tournoi. "La salle est plongée dans le noir, il y a des bandes réfléchissantes autour des raquettes, sur les tables. On voit juste des lignes et une balle qui se balade. Pour les amateurs de tennis de table, il n'y a rien de mieux pour s'amuser." Mais il prévient aussi que l'exercice n'est pas si simple. "Même pour ceux qui jouent en club, c'est quand même compliqué parce que nous on a l'habitude de regarder comment les balles tournent, de voir les gestes des adversaires pour anticiper."

Marylène Lablée, présidente du club St Marceau Orléans tennis de table avec les athlètes handisports français © Radio France - Julien Frenoy

Une semaine pour changer le regard sur le handicap

Pour Marylène Lablée, présidente du club de tennis de table St Marceau d'Orléans, c'est une fierté de voir cet évènement se tenir dans ces conditions. "La date pour cette édition est prise depuis un an. Nous sommes une trentaine de bénévoles et nous sommes soutenus par de nombreux partenaires. C'est encore une réussite mais nous ne sommes pas surpris. Le sport plaît aux enfants et en plus s'ils ont des champions face à eux, c'est que du bonheur."

20h, les lumières du Palais des Sports d'Orléans s'éteignent, on ne voit plus que les 24 tables de ping-pong installées pour l'occasion. Bandes lumineuses, filets, raquettes et balles fluorescents. Pour Martin, ça se complique. "C'est une forme de handicap car on voit moins et donc forcément les réflexes sont moindres". Pour les plus aguerris, ce n'est pas plus simple, comme l'explique Vincent. "On voit moins la balle arriver, on voit aussi moins les effet."

Des participants de 6 à 70 ans © Radio France - Julien Frenoy

Tout le monde peut battre tout le monde

Tout le monde peut battre tout le monde ... ou presque. C'est un tournoi qui réserve bien des surprises. Pour Fabien, l'organisateur du tournoi, jouer dans le noir permet d'équilibrer les débats. "Les compétiteurs perdent complètement leurs repères. C'est ce qui permet à des amateurs d'aller les accrocher un peu, voire même de les battre."

Ambiance boîte de nuit

Il y a aussi l'ambiance boîte de nuit avec un DJ pour donner le rythme des rencontres. Il y a plus de 60 inscrits. De 6 ans à 70 ans, tout le monde se réunit pour jouer dans la bonne humeur. "On se croit dans une boîte de nuit, on peut danser tout en jouant et c'est ce que je fais, car ça me rajeunit", raconte Agnès. Des rencontres de 11 points pour se hisser jusqu'en finale. Après presque deux heures de rencontres, le tournoi se termine par une finale de haute volée. L'expérience Dark Ping est un succès.