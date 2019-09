De Belfort à Montbéliard : le Lion 2019 veut faire tomber les records

Belfort, France

Le Lion a 35 ans cette année. Pas la statue de Bartholdi mais l'épreuve de course à pied qu'on ne présente plus. Les organisateurs ont levé le voile ce lundi sur la 36ème édition étendue sur trois jours cette année avec ce dimanche, les épreuves de course à pied.

Un tarif progressif pour une organisation optimale

Si la météo est avec eux, les organisateurs espèrent battre le record de 2015 avec 5 007 concurrents toutes épreuves confondues (marche, mini Lion, 10 km, 5 km Féline et semi-marathon). Cette année, ils ont mis en place un tarif progressif pour les inscriptions. " Nous avons maintenu le tarif 2018 du 15 mars au 15 juillet. Après, nous avons augmenté par deux fois le droit d'inscription. Le but était d'inciter les gens à s'inscrire le plus tôt possible car nous avons besoin de faire des prévisions correctes. Savoir combien de tee-shirts seront à distribuer, connaître le nombre de navettes de bus, ce qu'on met en place dans les points ravitaillement ", explique Daniel Meyer, patron de l'organisation.

Des fonds pour la lutte contre le cancer

Par ailleurs, un défi est lancé cette année sur le 5 km de la Féline au départ de Vieux Charmont. Si la course atteint les 1 000 participantes dimanche matin, 3 000 euros seront reversés au service oncologie de l'hôpital Nord Franche Comté pour financer l'achat de matériel.

Un nouveau record sur le semi marathon ?

Sur l'épreuve reine du semi-marathon, le record qui date de 1998 est peut-être entrain de vivre ses dernières heures. Le kenyan David Kiptum s'était imposé en 1h et 54 secondes dans le sens le plus rapide, Belfort-Montbéliard. Le même que dimanche prochain. Plusieurs coureurs présents dimanches sont capables de le faire vaciller comme Wilson Kiprono vainqueur il y a deux ans.

Pour être sorti du parcours à 400 mètres de l'arrivée, Wilson Kiprono avait manqué le record pour une poignée de secondes en 2017. Il revient pour le faire tomber © Maxppp - Lionel Vadam

Le kenyan avait failli battre ce record mais il était sorti du parcours dans les 400 derniers mètres après avoir suivi bêtement une moto déviée. " Perdu au milieu de la foule, il s'était rendu compte de son erreur et avait enjambé les barrières pour revenir sur le parcours. Il avait manqué le record de deux secondes", explique Yann Radreau en charge du plateau des coureurs. Le vainqueur du semi marathon du Lion peut empocher jusqu'à 4 500 euros s'il fait tomber le record.

A retenir ...

Inscriptions : sur le site le sportif.com jusqu'à jeudi 18h ou samedi de 9h à 18h à l'hypermarché Cora de Montbéliard.

Tarifs : Semi-marathon : 24 euros - 10 km : 18 euros - Féline : 11 euros.

Retrait des dossards : samedi de 9h à 18h à l'hypermarché Cora de Montbéliard.

Départ des courses :