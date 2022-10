De l'escalade à Saint Etienne avec Climb Up le leader de l'escalade

PRENEZ DE LA HAUTEUR

Grimper sur 160 voies jusqu'à 17,5 mètres de haut sécurisé par une corde

La salle d'escalade CLIMB UP Saint Etienne c'est 2200m² de murs d’escalade ! Une salle pour s’initier, pratiquer, s’entraîner et s’amuser à Saint-Etienne.

Pratique sportive ou loisir pour les enfants et adultes, du débutant aux grimpeurs confirmés, à vous de grimper !CLIMB UP, c'est le plus grand réseau pour grimper et faire de l'escalade en France

Plus que des salles de sports, de véritables lieux de vie pour grimper, échanger autour d’une passion commune, partager, grimper.

les murs d'escalades de Climb Up Saint Etienne © Radio France - luc carrascosa

les élèves devant les murs d'escalade dans la grande salle à Climb up Saint Etienne © Radio France - luc carrascosa

la salle vu de la passerelle © Radio France - luc carrascosa

Catherine la responsable de cette salle dédié à l'escalade à Saint Etienne Climb Up © Radio France - luc carrascosa

PRATIQUEZ L’ESCALADE ?

L’escalade : une activité aux multiples facettes ! Ludique, accessible et variée, elle se pratique de 3 à 99 ans ! Débutant, champion, enfant ou adulte, vous trouverez votre bonheur à Climb Up

LE BLOC

Accessible on grimpe jusqu’à 4,5 m de haut, protégé par d’épais tapis de réception. On y retrouve des passages (blocs) pour tous. Du facile pour les enfants et adultes débutants, à difficile pour les champions ! Une activité à découvrir très facilement !

LES VOIES

Prenez de la hauteur ! Après une courte initiation vous pourrez grimper à plus de 10 mètres de haut, sécurisé par une corde !L’effort est plus en endurance et la concentration et le relâchement sont de mise pour arriver au sommet !