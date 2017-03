De l'or pour les Franc-Comtois aux championnats de France de ski nordique

Les Franc-Comtois, grands gagnants des championnats de France de ski nordique à Bessans. Sept médailles en tout pour le massif jurassien. De l'or pour le biathlète Quentin Fillon-Maillet et pour la fondeuse Aurore Jean en skiathlon.

Le massif jurassien a fait carton plein hier, samedi 25 mars à Bessans lors des championnats de France de ski nordique. En Haute-Maurienne, les Franc-Comtois se sont largement imposés.

De l'or pour le Jura

D'abord avec l’or pour le biathlète Quentin Fillon-Maillet.

Un titre de champion de France pour la dernière course individuel de l'année

Champion of France for the last individual race of the year

En biathlon, chez les femmes, pas d'or mais un très beau doublé sur le podium pour Célia Aymonier, vice-championne et Anaïs Bescond, 3eme. On compte donc de l'argent et du bronze.

BIATHLON - un double titre national pour Justine Braisaz à Bessans

Les photos et le récit de la mass-start : https://t.co/49KAIa84Lk pic.twitter.com/61TKIxVsVK — Nordic Magazine (@NordicMag) March 25, 2017

L'or et le titre de champion de France ou plutôt championne de France revient également à la jurassienne Aurore Jean en skiathlon. L'athlète et jeune maman avait terminé 3ème lors de la Transju en février dernier.

A Bessans, les mamans skieuses sont de retour : l'or pour Aurore Jean, le bronze pour Coraline Thomas-Huguehttps://t.co/V7XA7GV3ar pic.twitter.com/2Bio5omQr5 — Nordic Magazine (@NordicMag) March 25, 2017

De belles victoires pour les plus jeunes

Et les plus jeunes ont montré eux aussi qu'ils pouvaient le faire à l'image d'Emilien Louvrier. Le fondeur des Verrières est médaillé d'argent en skiathlon dans la catégorie des U18. Du bronze pour Lucie Colin chez les demoiselles. Et même médaille autour du cou de Caroline Colombo mais sur la mass-start de biathlon U21.