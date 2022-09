De nouveaux adhérents pour les 90 ans de l'USCD

En 1932, dans le quartier des Bourroches à Dijon, naissait l'USCD, l'Union Sportive des Cheminots Dijonnais. A l'époque, le quartier ainsi que Perrigny-lès-Dijon abritaient un grand nombre d'employés des chemins de fer. Aujourd'hui seuls 200 adhérents sont issues de familles cheminotes sur les 1343 membres que compte le club. Un effectif en baisse en raison de la crise du Covid. Et malgré une rentrée sans restrictions sanitaires, l'USCD n'a pas retrouvé un nombre équivalents d'inscrits comparé à 2019. Alors comme l'explique le président du club, Joseph Dziepak, manifestations et offres se multiplient pour attirer le plus grand nombre.

"Lors de l'épidémie on a perdu 350 adhérents."